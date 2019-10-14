ائتلاف الوطنية يدعو الى ارسال وفد رفيع المستوى الى تركيا

(المستقلة)…دعا ائتلاف الوطنية، اليوم الاثنين، الحكومة إلى إرسال وفد “رفيع المستوى” إلى تركيا للحد من “التداعيات الخطيرة” للعملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
ودعا الائتلاف الحكومة إلى “الإسراع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا، يتكون من مختلف المؤسسات من أجل التنسيق للحد من التداعيات الخطيرة، وما قد تتسبب به من مشاكل للعراق وتركيا والمنطقة”.
يشار إلى أن الجيش التركي بدأ، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، عملية عسكرية أطلق عليها اسم “نبع السلام” شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف منع إقامة “ممر إرهابي” على حدوده الجنوبية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اعتبر، الخميس (10 تشرين الأول 2019)، أن “التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي”.