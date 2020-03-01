ائتلاف الوطنية : نرفض منح الثقة لحكومة علاوي

(المستقلة)… جدد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري، موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراءالمكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الشمري في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم إن “عدم إشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد أي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق أي أملٍ بنجاحها”.

وأكد الشمري أن “الوطنية لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة أو أي إشارة لمطالب المتظاهرين السلميين أو محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى”.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة يوم غد الأحد لتمرير حكومة علاوي بعد اخفاقه في تحقيق ذلك أول أمس الخميس بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء خلافات عميقة بشأن التشكيلة الحكومية.

ويحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة الصدر وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري.(النهاية)