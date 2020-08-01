ائتلاف النصر يعلن موقفه من تحديد الكاظمي موعد للانتخابات في العراق

(المستقلة)… أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي موقفه من تحديد موعد الانتخابات المبكرة.

وقال ائتلاف النصر في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إنه “يرحب بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف، أنه “يأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن الوصاية والهيمنة والتزوير”.

وأكد ائتلاف النصر على أن “مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة ومديات نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته، وتشكيل حكومة وطنية فعّالة قادرة على رسم مسارات نوعية لخدمة الشعب والدولة”.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس الجمعة إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت “أبكر”، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو/ تموز 2021.

وكان الكاظمي قال أمس إن هدف حكومته “الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد”، داعيا لأن “تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران من العام القادم”.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، بدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021. (النهاية)