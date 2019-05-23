ائتلاف النصر يصدر بيانا حول الدرجات الخاصة والوكلاء

(المستقلة) … أصدر ائتلاف النصر بيانا حول الدرجات الخاصة والوكلاء مؤكدا رفضه مبدأ المحاصصة العرقية الطائفية والحزبية.

وقال ائتلاف النصر، في بيانه، الذي ورد الى (المستقلة) ، “نحن بالضد من المحاصصة، وسنضع مواقع النصر بخدمة الكفاءات الوطنية”، معلنا انّ “موقفه من الحكومة يتصل بادائها واستقلالية قرارها وقدرتها على ادارة البلاد”.

واضاف ائتلاف النصر، أن قراره “سواء اتخاذ موقف المعارضة او الموالاة بحصته من الحكم، كان واضحا منذ الايام الاولى لتشكيل الحكومة، اذ اعلن انه بالضد من مبدا المحاصصة التي اشلّت فعل الدولة وادت الى ابتلاعها حزبيا”.

وأوضح النصر انّه “رفض الاشتراك بالحكومة لمعارضته المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية، وكان يأمل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة قادرة على خدمة المواطن وادارة البلاد بكفاءة ومهنية واستقلالية وطنية”.

وبخصوص الدرجات الخاصة والوكلاء الجاري الحديث عنه حاليا، أعلن ائتلاف النصر أنّ “مواقع الخدمة في الدولة غير مواقع المشاركة بالحكومة، كونها مواقع خدمة مهنية غير سياسية”.

كما شدد النصر أنه “يرفض مبدا المحاصصة العرقية الطائفية الحزبية بتشكيل الحكومة ويرفضها بالدرجات الخاصة والوكلاء”.

ولفت الى ان “اي مواقع تحسب على ائتلاف النصر بالدولة فانه سيعتبرها حصة للنخب المهنية الوطنية، وسيختار شخوصها من الكفاءات الوطنية لا الحزبية”.