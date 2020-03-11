ائتلاف النصر : مصالح الكتل تحول دون التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة

المستقلة … كشفت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، ان مصالح الكتل تحول دون التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدة أن “اسماء الشخصيات المعلنة امام وسائل الاعلام هي ذاتها المتداولة بين الاروقة السياسية لتكليفها لرئاسة الوزراء”.

وقالت جودت في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إنه “لا يمكن الحديث عن انخراط الائتلاف باي كيان سياسي مشكل على اساس طائفي تشكيل الحكومة المقبلة هو شأن كل الكتل السياسية وعليها التفاوض وعدم حصر القضية على شخص او كيان وحتى طائفة معينة”.

وأضافت أن “المفاوضات لم تصل لغاية الان الى اي نتائج مرضية بين الاطراف بسبب تغليب بعض الكتل لمصالحها الضيقة”، مبينة أن “اسماء الشخصيات المعلنة امام وسائل الاعلام هي ذاتها المتداولة بين الاروقة السياسية لتكليفها لرئاسة الوزراء”.