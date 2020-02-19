ائتلاف النصر : كابينة علاوي تحدد دعمنا له او اتخاذ اجراء كـ مصير عبدالمهدي

المستقلة …اكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن موقفهم يتحدد بطرح البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أما داعمون أو مصححون.

اقر المزيد : مسؤول امريكي يؤكد على وجود شراكة مع قوات الأمن العراقية لادارة العملية الامنية

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات النوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “ائتلاف النصر سينتظر البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي واختياره للكابينة الوزارية داخل قبة البرلمان، وبعدها نعلن عن موقفنا”.

وأضافت أن “ائتلاف النصر يتعامل مع الواقع، لذلك نحن ننتظر البرنامج الحكومي الذي سيقدمه علاوي، والتعهدات التي قام بطرحها أمام الرأي العام، وفي حال توافقها مع معايير الائتلاف سنكون داعمين، أما إذا كانت عكس ذلك، سنعمل على نفس الآلية التي اتبعناها مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ونتخذ جوانب التصحيح والتشخيص والملاحظة”.