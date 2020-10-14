ائتلاف النصر : البلد بحاجة لاستئصال الفساد لا طرح ورقة بيضاء

المستقلة /- اكد ائتلاف النصر، أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة ،جاءت متأخرة، لافتاً، إلى أن البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلّا أنها متأخرة فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ شهور طويلة.

وأشارت إلى أن السؤال الذي لم تجب عليه الورقة هي “الإرادة السياسية” لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الستراتيجي والقريب، مبينة، أن مباركة الكتل السياسية شيء والتنفيذ شيء آخر.

واوضحت، أن البلد لم يعد يحتاج إلى دواء بل إلى استئصال أعضاء (فسدت) واستبدالها باعضاء فاعلة تعيد الحيوية لجسد الدولة وتؤسس لمرحلة بناء المجتمع وتوطيد العلاقة بينهما.