ائتلاف النصر : اختيار رئيس الوزراء جديد بحاجة الى مزيد من التفاوض والتنازلات

المستقلة …أكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت ، أن عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد معقدة وبحاجة الى مزيد من التفاوض والتنازلات.

وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “الخلافات ما زالت مستمرة ولا يمكن الحديث عن حسم ملف رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة”.

واضافت ان ” كل طرف متمسك بموقفه من اختيار رئيس الوزراء ومواصفاته المقبلة دون الالتفات الى مصالح الشعب”، مبينة أن “العملية معقدة وهي بحاجة الى مزيد من التفاوض وتقديم التنازلات من اجل اختيار شخصية مرضية لجميع الاطراف سيما المتظاهرين”.