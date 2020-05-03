دولة القانون : لم نشارك في حكومة الكاظمي ولن نصوت لها

(المستقلة).. اعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن عدم مشاركته في حكومة مصطفى الكاظمي، وعدم التصويت لها.

وقال الائتلاف في بيان أصدره اليوم ” انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية” .

وأشار الى أنه اثناء مفاوضات تشكيل الحكومة “تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد ، لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه”.

وأضاف ان ذلك استدعى “ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي، ومع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار”.

ووصف التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية بأنها “تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي ، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية “.

واعلن الائتلاف انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب ، “ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها “.