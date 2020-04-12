ائتلاف المالكي : الكاظمي قد يعيد تكليف ثلاثة وزراء من حكومة عبدالمهدي

( المستقلة)…. كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي عن وجود نية لإعادة تكليف وزراء حاليين في الحكومة العراقية الجديدة المرتقبة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي “ممكن جداً ان تضم حكومة مصطفى الكاظمي وزراء حاليين، فهناك وزراء اثبتوا نجاحهم، ولهذا هناك نية لإعادة تكليف بعض الوزراء”.

وبين المطلبي “نتوقع ان عدد الوزراء، الذين سيعاد تكليفهم لا يتجاوزون الـ(3) وزراء، خصوصاً ان الوزراء الناجحين في الحكومة الحالية، لا يتجاوز اصابع اليد الواحد”.

وأضاف ان “خطوة اعادة تكليف وزراء حاليين، لا تلاقي رفضا سياسيا، لكن ربما تلاقي رفضا شعبيا، خصوصاً ان هناك عدم فهم لهذا الموضوع، لكن يجب ان يوضح للشعب ان هذه الكفاءات يجب توظف لصالح العراق”.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في التاسع من نيسان الجاري، رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة لأسباب “داخلية وخارجية” لم يوضحها.

ويعد الكاظمي أول مرشح توافقي، إذ يحظى بدعم أغلب القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، فضلا عن دعم الحراك الشعبي واقتراحه مسبقا للمنصب، ما يرفع حظوظه لترؤس الحكومة المقبلة.

وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة 30 يوما لتمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان، ويبدو أن مهمته ستكون يسيرة. ( النهاية)