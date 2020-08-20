إيمي سمير غانم وحسن الرداد يردان بالصور على شائعات الانفصال

(المستقلة).. قبل فترة انتشرت أخبار عن انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، أرجع البعض السبب أن إيمي وحسن لم يظهرا سويا أو ينشرا أي صور لهما.

ونفى الثنائي هذه الأخبار من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يظهرا سويا أو ينشرا أي صورة جديدة لهما.

وجاء العرض الخاص لفيلم توأم روحي لتكون فرصة لنفي هذه الشائعات بطريقة عملية بعدما حرصت إيمي على مساندة زوجها وحضور العرض الخاص.

ظهرت إيمي في بعض الصور مع حسن، وكان يحتضنها ليطمئنا جمهورهما أن علاقتهما جيدة.

فيلم توأم روحي بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.