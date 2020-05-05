إيلام جاي يحقق 13 مليون مشاهدة في أسبوع  لـ”أنا محجور بالبيت وهذه قصتي”

(المستقلة)..أطلق الفنان العالمي والمنتج، إيلام جاي، ذو الأصول المغربية أحدث أعماله الفنية فيديو كليب تحت عنوان “أنا محجور بالبيت وهذه قصتي” يروي فيه تفاصيل حياته مع الحجر المنزلي، وذلك مساهمة منه لمواجهة الأوضاع الحالية و انتشار فيروس “كورونا” بكل الأقطار والدول.

و تفاعل مع العمل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حيث حقق أكثر من 13 مليون مشاهده في اقل من أسبوع منذ طرحه .

العمل الفني والذي قام بتنفيذه وإخراجه وكتابة الكلمات إيلام جاي، بتقنيات تصوير وجرافيكس عالية التطور، يبعث برسالة مفادها أنه آن الأوان للإنسان أن يضع نفسه أمام المرآة ليسائل نفسه عن دوره في الحياة ويكتشف أخطائه ويقوم بتصحيحها، فمن الممكن أن نحجر عن أجسادنا داخل البيوت ، لكن من المستحيل أن نحجر على عقولنا وأفكارنا، فالفكر يتجاوز حدود المكان لساهم الإنسان في إحداث تغيير بمجتمعه في ظل هذه الظروف وما بعدها، لذلك على الإنسان أن يبدأ التغيير من نفسه أولا وأخيرا.

لاقى العمل الجديد لإيلام جاي، رغم الصعوبات التي واجهها خلال التصوير بسبب أوضاع الحجر المنزلي في جميع أنحاء العالم، انتشارا واسعا بين مختلف الجنسيات، وعرف نجاحا كبيرا بين رواد شبكات التواصل بكل من أمريكا وأوروبا، كون الفيديو كليب تم طرحه ب 6 لغات هي العربية الانجليزية والفرنسية وغيرها .. حيث استحسن رواد السوشيال ميديا في تعليقاتهم ومشاركاتهم العمل الفني خاصة لفنان من أصول عربية ، مما مكنه من أن يحصد عدد كبير من المشاهدات.