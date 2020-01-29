إيفرتون يرفض مبلغا خرافيا من برشلونة لضم مهاجمه المصاب

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي مبلغا ضخما من برشلونة الإسباني، مقابل التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم “التوفيز”، الذي يعاني من إصابة حاليا.

برشلونة يسعى لتعزيز خط هجومه بضم رأس حربة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض نجمه الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز، المتوقع غيابه لنهاية الموسم بسبب الإصابة أيضا.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” إن برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو على إيفرتون من أجل ضم المهاجم البرازيلي الشاب، لكن النادي الإنجليزي رفض العرض.

ريتشارليسون (22 عاما) انضم إلى إيفرتون في صيف 2018 قادما من واتفورد مقابل 39 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وسجل المهاجم البرازيلي 10 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، علما بأنه يعاني من إصابة في الركبة منذ أسبوعين، ولا يزال موعد عودته للملاعب غير معروف.