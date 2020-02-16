إيفانكا تغازل كوشنر بالفلانتين: بطلي وحبيبي

المستقلة /لم يكن البيت الأبيض مكانا للمناورات السياسية ومقابلة الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، لصياغة السياسات وصنع القرارات في العالم فقط، ولكن تحول دارا للحب حيث تصنع القصص والحكايات.

إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبرت عن حبها لزوجها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، حيث وصفت أنه :حبيبها و بطلها وصخرتها”، كما شاركت صورة بالأبيض والأسود تظهر كوشنر وهو يحدق في وجها بطريقة رومانسية .

يشار إلى أن عيد الحب يوافق الحادي عشر الذي يحتفل به الزوجان معاً بعد زواجهما، حيث تزوجت إيفانكا و كوشنر في أكتوبر 2009 ، ولديهما ثلاثة أطفال،وهم أرابيلا ، تبلغ من العمر ثمانية أعوام ، وجو ستة سنوات ، وثيودور ثلاثة أعوام.

وكانت قد أشادت إيفانكا ترامب، في واشنطن، “بالإصلاحات المهمة والجريئة” التي قام بها المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء: “نحيي هاتين الحكومتين على تنفيذهما لهذه الإصلاحات المهمة والجريئة”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة ترغب في اتخاذ إجراءات لإزالة الحواجز القانونية التمييزية التي تحول دون تحسين وضعية النساء وتعيق تحقيق نماء اقتصادي لفائدة الجميع”.

وفي هذا الصدد ، أبرز التقرير أن إيفانكا ترامب والرئيس التنفيذي لحساب تحدي الألفية شون كاينكروس، عقدا يومي 7 و 8 نوفمبر اجتماعات بالمغرب مع مسؤولين حكوميين ومحليين لمناقشة سبل التمكين الاقتصادي للنساء ، ولا سيما عن طريق معالجة الحقوق العقارية للنساء.

وكانت إيفانكا ترامب قد أعربت خلال زيارتها للمغرب عن تقديرها للتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة ، تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال اعتماد قوانين وسياسات تعزز المساواة بين الجنسين ودعم أهداف مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.