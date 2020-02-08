إيفانكا ترامب تزور الإمارات قريبا

المستقلة / أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، ستزور دبي في وقت لاحق من الشهر الجاري لحضور منتدى دولي ولقاء عدد من الزعماء الإقليميين.

ونقلت الوكالة أمس الجمعة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إيفانكا، خلال هذه الزيارة التي ستستمر من 14 حتى 17 شباط الجاري، ستلقي كلمة رئيسية تتعلق بالفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال، خلال الدورة القادمة من أعمال منتدى المرأة العالمي والقمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، التابعة للبنك الدولي.

وذكرت مصادر الوكالة أن قائمة الزعماء الشرق أوسطيين الذين ستلتقيهم إيفانكا خلال هذه الزيارة لم تكتمل بعد، مشيرة إلى أن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، سيرافق ابنة ترامب في الفعالية.