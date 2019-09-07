إيفانكا ترامب ترقص وسط المارة في باراغواي

(المستقلة)..قامت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب ، ومستشارته الخاصة، بالرقص مع المارة في أحد الأسواق بباراغواي، ضمن جولتها في أمريكا الجنوبية.

وظهرت إيفانكا وهي ترقص مع إحدى السيدات، وتؤديان رقصة تراثية.

واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.

وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.

المصدر: سبوتنيك