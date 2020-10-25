إيطاليا تُهجر اللاجئين المصابين بكورونا بالسفن وتعاملهم كالسجناء

المستقلة … أعلنت جمعية ARCI الايطالية عن مخاوفها اتجاه اجراءات الحكومة الايطالية التي تقتضي بأجراء الفحوحات للاجئين و أرسال المصابين منهم بالسفن بالقرب من الساحل الايطالي.

وصفت جمعية ARCI هذه الاجاراءات بأنها سياسة جديدة بدأت تنتهجها ايطاليا اتجاه المهاجرين و اللاجئين في حال ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا.

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وقالت الجمعية بأنها قد تلقت مقطع فيديو لاحد طالبي اللجوء الى ايطاليا والذي يدعي بأنه مقيم في ايطاليا منذ عدة سنوات كما أنه كان مقيماً في مركز استقبال الطوارئ CAS في مدينة روما الايطالية و حين تلقيه الفحوصات اللازمة للتأكد من اصابته بفيروس كورونا، حولته إلى باليرمو حيث تم وضعه مع آخرين على متن سفينة قبالة الساحل، وأبحرت السفينة إلى ميناء باري، ولا يزال طالب اللجوء محجوزا هناك على متن السفينة.

كما ان وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيس، قد أوضحت أنهم مجبرون على اتخاذ هذه الإجراءات لأنه لا يوجد مكان آخر لإيواء هؤلاء الأشخاص في الحجر الصحي.

و قال رئيس قسم الهجرة في جمعية ARCI أنهم بحاجة إلى نقل المعركة إلى المحاكم، على الرغم من اعترافه بأن العملية ستستغرق “أشهر”. وهو ما قد يزيد من النظرة السلبية للاجئين من قبل المواطنين.