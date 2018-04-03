إيطاليا تمنح العراق دعم بقيمة 500 ألف يورو

(المستقلة)… منحت الحكومة الإيطالية العراق دعماً بقيمة 500 ألف يورو (734.17 مليون دينار)، لإنشاء مركز تخصصي لصناعة الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل المصابين بإعاقات جرّاء الصراع في الموصل.

وحصل العراق على قروض بقيمة 78 مليون دولار من الحكومة الإيطالية، ضمن موازنة العام الجاري، مخصصة لمشروعات وزارات الموارد المائية والزراعة والتجارة.

وأوضح بيان بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أن المركز سيتم إنشاءه خلال 10 أشهر، في منطقة الحمدانية، جنوب شرقي الموصل، وسيقدم خدماته لما يزيد على على 450 شخصاً بينهم 50 طفلاً دون الخامسة و300 فوق الخامسة.

وأوضح البيان، ترحيب منظمة الصحة العالمية بالمنحة الإيطالية، في إطار سعي المنظمة العالمية خلال العامين الحالي والمقبل، لتحسين صحة الفئات الضعيفة والأكثر تعرضاً للمخاطر في العراق.

وأعلنت المنظمة، حاجتها إلى 59 مليون دولار (70.3 مليار دينار)، من أجل هذا الغرض، إلا أنها لم يتوفر لها حتى الآن سوى 24% فقط من هذا المبلغ، بحسب البيان.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن (يونامي)، فإن أكثر من 403 عراقي قتلوا وأصيب 942 آخرين، جراء أعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي.(النهاية)