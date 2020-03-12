إيطاليا تغلق المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام

المستقلة /قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنه سيغلق جميع الشركات التي ليست ضرورية للإنتاج، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وحسب “أسوشيتد برس” قالت الحكومة الإيطالية إنه سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام لمواجهة تفشي الفيروس الجديد في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيطالية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وصل إلى 827 حالة، فضلًا عن تخطي الإصابات 1000 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي”.

وأضاف “قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي”.

وتابع “118000 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة ووفاة 4291 شخصا بالمرض”.