إيطاليا الأولى عالميا بنسبة الوفيات بكورونا

وحتى مساء الأحد، سجلت في إيطاليا 7375 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 366 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة المتوفين جراء هذا التفشي تصل حاليا في البلاد 4.96%.

وتجاوزت إيطاليا في هذا المؤشر الصين، التي تعتبر مصدرا لهذا التفشي وسجلت في أراضيها 80703 إصابة بينها 3098 وفاة، بنسبة 3.84%.

وتحتل إيران المركز الثالث في هذه القائمة، حيث رصدت في البلاد 6566 إصابة بينها 194 وفاة، بنسبة 2.95%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم”COVID-2019″، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 109786 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، منها 3802 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 61 ألف شخص من بين المصابين.