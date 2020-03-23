إيران.. 1821 وفاة بفيروس كورونا وأكثر من 23 ألف إصابة

( المستقلة)….يواصل فيروس كورونا المستجد التفشي في إيران، وسجلت البلاد، الاثنين، 127 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1821.

كما زاد إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران وتخطى 23 ألف إصابة.

هذا وكشف وزير الصحة السابق أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، لكنهم لم يستجيبوا لنصيحته.

كما انتقد السلطات الإيرانية بسبب “سوء إدارتها” لأزمة الفيروس القاتل في البلاد، ما أدى إلى انتشار الجائحة.

? تبنى البرلمان الفرنسي الأحد مشروع قانون يتيح فرض “حال الطوارئ الصحية” لشهرين من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا… وبحسب تصريحات رسمية الأحد، كان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 1685، وإجمالي الإصابات 21638، وشهد الاثنين تفاقما في عدد الوفيات والإصابات.

وإيران هي أكثر الدول الموبوءة بكورونا في الشرق الأوسط.

ورغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.( النهاية)