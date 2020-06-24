إيران.. 133 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)… سجلت إيران 2531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و133 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، نقلا عن قناة “العالم” على “تليغرام”، إن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى 212501 والوفيات إلى 9996.

والثلاثاء، شهدت البلاد 121وفاة بكورونا في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهرين. وإيران تعاني من أكبر تفش للفيروس في منطقة الشرق الأوسط.

وفي يوم 11 نيسان/أبريل تم تسجيل 125 حالة وفاة بالفيروس، ثم ظلت الأعداد تتراجع حتى الثلاثاء.

ولم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في آذار/مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في نيسان/أبريل. (النهاية)