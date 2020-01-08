إيران: 100 هدف إذا فكرت أميركا بالرد

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المستقلة/  قال التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع إن إيران عينها على 100 هدف آخر إذا اتخذت أميركا أي إجراءات للرد.

يتبع..

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