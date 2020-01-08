إيران: 100 هدف إذا فكرت أميركا بالرد في يناير 8, 2020 شارك الخبر المستقلة/ قال التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع إن إيران عينها على 100 هدف آخر إذا اتخذت أميركا أي إجراءات للرد. يتبع.. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا أميركاإيرانترامبدونالد ترامبقاسم سليماني قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار التلفزيون الإيراني: قتلنا 80 إرهابيا أميركيا اخر الاخبار الإعلام الأمني العراقي يؤكد سقوط 22 صاروخ ايراني على العراق فجراً اخر الاخبار التلفزيون الايراني : مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة اخر الاخبار إيران: انهينا من الرد ولا نريد التصعيد اكثر التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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