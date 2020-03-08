إيران لمواطنيها: سنرد بالقوة إذا غادرتم منازلكم

المستقلة /هدد ممثل وزارة الصحة الإيرانية في مدينة رشت، مركز محافظة جيلان شمال إيران، محمد حسين قرباني، مواطني بلاده باستخدام القوة حال رفضهم الالتزام بمنازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال قرباني، في تصريح صحفي أدلى به: “الطريقة الوحيدة لقطع سلسلة انتشار فيروس كورونا هي بقاء المواطنين في منازلهم، وفي حال لم يلتزم المواطنون بمنازلهم قد نضطر لإجبارهم على ذلك بالقوة”.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيطاليا وكوريا الجنوبية.