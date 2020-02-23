إيران : حالة وفاة جديدة بـ”كورونا” لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 حالات

(المستقلة)… قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن إيران أكدت ظهور 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

واضاف أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد وصل إلى ثمانية.

وقال جهانبور ”لدينا حتى الآن 43 حالة إصابة بالفيروس ووصل عدد الوفيات إلى ثمانية“.

وكانت إيران تؤكد منذ يوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بلغ 28 حالة بالإضافة إلى سبع وفيات جراء فيروس كورونا.

ةوأعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية في إيران تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” في مدينة تنكابن في محافظة مازندران شمال البلاد.

وقررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد، كاجراء احترازي لمنع انتشار اكبر لكورونا.

وقد كانت مدينة ووهان في الصين أول بؤرة انتشر فيها فيروس “كورونا” قبل أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى في الصين ومن ثم انتشار الفيروس في في عشرات الدول الأخرى، حاصدا يوميا مزيدا من الأرواح.

ورغم فرض السلطات الصينية إجراء الحجر الصحي على خلفية انتشار كورونا الجديد، وتحول ووهان إلى مدينة أشباح بشوارعها الفارغة، لم يحد ذلك من ارتفاع عدد المصابين وحالات الوفاة فيها.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، في آخر احصائية، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس”كورونا” المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936. (النهاية)