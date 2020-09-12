إيران توجه رساله حادة للبحرين بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

المستقلة / ردت إيران على قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتنضم إلى الإمارات العربية المتحدة في اتفاق سلام برعاية أمريكية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية تصريحات المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن “تطبيع البحرين مع إسرائيل خيانة عظمى للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس”.

وأضاف قائلا: “يجب علي الحكام المتهورين للإمارات والبحرين ألا يمهدوا الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة.. عليهم أن يتأملوا في الأيام العصيبة ويعتبروا من التاريخ”، مضيفاً، “حبل النجاة الأمريكي متآكل منذ سنوات”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.