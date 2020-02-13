إيران تهدد برد ساحق على أي تحرك إسرائيلي

المستقلة / نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن وزارة الخارجية قولها الأربعاء إن إيران سترد بقوة على أي تحرك إسرائيلي ضد مصالحها في المنطقة.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة إن إيران “ستوجه ردا ساحقا سيجعل هذا النظام يندم على القيام بأي عدوان أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في سوريا وفي المنطقة”.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي قال في الأسبوع الماضي إن إيران ستدعم الفصائل الفلسطينية المقاومة قدر استطاعتها وتحث الفلسطينيين على مواجهة خطة أمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

الشهر الماضي، أكد تقدير استخباري إسرائيلي، أن هناك فرصة أمام “إسرائيل” لتسريع وتيرة هجماتها ضد إيران وحلفائها في المنطقة، كاشفا زيادة متابعة الاستخبارات الإسرائيلية للمشروع النووي الإيراني، من أجل العودة والتركيز على خيار الهجوم العسكري.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي “عاموس هرئيل”، أن هيئة الاستخبارات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي “أمان”، خلصت في تقديرها لعام 2020، إلى أن “احتمالية شن حرب على إسرائيل ما زالت ضعيفة، وهو تقدير لا يختلف بصورة جوهرية عن تقديرات السنتين الأخيرتين”.

وفي المقابل، فإن “خطر التدهور غير المخطط له نحو الحرب كنتيجة لتواصل الضربات المتبادلة يعتبر الآن ذي احتمالية متوسطة، وحتى مرتفعة”.

واعتبرت أن “تصفية الجنرال قاسم سليماني والأصداء التي ثارت في أعقابها، هي الحدث الدراماتيكي الأكبر في بداية 2020، وسبق ذلك تطوران هامان في إيران العام الماضي هما؛ فرض مزيد من العقوبات الأمريكية، والتي أدت لموجة هجمات إيرانية ضد صناعة النفط في الخليج؛ وسلسلة الأحداث بين الإيرانيين ومبعوثيهم وبين الجيش الإسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان”.