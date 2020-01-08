إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا

المستقلة / قال مراسل “NBC News” علي آروزي: “إيران تقول إن الموجة الثالثة من الصواريخ ستدمر دبي وحيفا، وستنطلق في حال وجود رد أمريكي”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت أن طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه إيران.

وقالت صحيفة “صبح” الإيرانية إن ست طائرات حربية أمريكية انطلقت من قاعدة الظفرة الأمريكية في الإمارات باتجاه جنوب إيران.

بدروه، قال الحرس الثوري الإيراني: “نحذر حلفاءنا الذين يستقبلون قواعد أمريكية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضدنا”.