إيران تنفي وفاة 210 أشخاص بكورونا

المستقلة /قالت محطة (بي.بي.سي) باللغة الفارسية الجمعة نقلا عن مصادر طبية إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا، وذلك مقارنة مع بيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصا.

ونفى كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على تويتر الجمعة تقرير المحطة. وحتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات جراء التفشي بعد الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقالت طهران إن العرض الأمريكي “سخيف”.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “ادعاء مساعدة إيران في التعامل مع كورونا من جانب بلد وضع من خلال إرهابه الاقتصادي ضغوطا واسعة على شعب إيران بل وأغلق سبل الحصول على الدواء والمعدات الطبية، هو ادعاء سخيف ولعبة سياسية نفسية”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة إن فريقا تابعا للمنظمة سيصل إيران يوم الأحد على أقرب تقدير أو يوم الاثنين.