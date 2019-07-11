إيران تنفي اعتراضها ناقلة بريطانية

(المستقلة).. نفت ايران محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية لا قيمة له.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن ظريف قوله: “من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها”.

وكانت وكالة فارس قد قالت أيضاً إن الحرس الثوري الإيراني رفض يوم الخميس زعماً أمريكياً بأنه حاول احتجاز ناقلة بريطانية في الخليج يوم الأربعاء، كما نقل عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن بلاده ستعلن لاحقاً ردها على احتجاز القوات البريطانية لناقلة إيرانية في جبل طارق.

وذكرت الحكومة البريطانية، الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

وقال ممثل للحكومة البريطانية في بيان “(الفرقاطة) مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها”.

وقع الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ممثل الحكومة البريطانية “نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة”.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا الأربعاء إن خمسة زوارق يعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج وطلبت منها التوقف في المياه الإقليمية القريبة من موقعها لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية لها.

المصدر: Euronews