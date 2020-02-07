إيران تنشر صورا جديدة للطائرة الأمريكية التي أسقطتها

المستقلة / نشر التلفزيون الإيراني، صورا لأول مرة قال إنها لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها في حزيران/ يونيو الماضي، من طراز “MQ-4”.

في سياق متصل، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أمير حاجي زادة، إن إيران قادرة على إبطال مفعول هذا الطراز من الطائرات عبد آلاف الكيلومترات.

ونقل التلفزيون عن حاجي زادة قوله إن القطع الجديدة تم انتشالها من أعماق مياه جنوب إيران، مشيرا إلى أنها كانت مزودة بكمبيوتر متطور، وأجهزة استشعار، ومعدات إلكترونية لجمع البيانات.

وقال إن هذه الطائرة غالية الثمن يجب أن يتم شطبها لأنها لم تعد ذات فعالية فيما يتعلق بإيران، فقد توصل الإيرانيون إلى تردداتها، ورموزها، ولديهم الآن القدرة على إبطال فعاليتها.

في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية وقتها أن إسقاط الطائرة المسيرة “عمل استفزازي”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها إنّ إسقاط “الطائرة المسيرة هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي”، حسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

كما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية، عن مصدر بالوزارة، لم تسمه، إنّ الطائرة كانت “في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلا من الأجواء الإيرانية.