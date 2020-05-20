إيران تفرض الحجاب على النساء في إنستغرام

أعلنت قوات شرطة مكافحة جرائم الانترنت في إيران، الثلاثاء، فرض ارتداء الحجاب على النساء الإيرانيات اللاتي يقمن بنشر صورهن في موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“.

وذكرت قوات الشرطة، في بيان لها، أن “ أكثر من 320 شخصاً اعتقلوا بالجرائم الإلكترونية، وأنها ستتعامل مع أولئك النساء اللاتي لا يغطين شعرهن على الانستغرام بالقوة والقانون“.

وقال العقيد رامين باشايي، المساعد الاجتماعي لقوات شرطة مكافحة جرائم الانترنت في إيران: إن ”الحالات الشاذة لبعض المستخدمين في الفضاء السيبراني اتسعت في الفترة الأخيرة“، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بظهور بعض الفتيات الإيرانيات على الفضاء الإلكتروني وتحديداً الانستغرام من دون حجاب، قال العقيد باشايي: ”هذا يعتبر انتهاكًا ويحاسب عليه القانون“.

وتمت المصادقة على قانون جرائم الانترنت من قبل ”مجلس الشورى الإسلامي“ في عام 2009 لتحديد حالات الاستخدام الإجرامي لأنظمة الكمبيوتر والاتصالات، تليها لجنة تحديد حالات المحتوى الإجرامي بناءً على المادة 22 من هذا القانون.

وقدمت اللجنة قائمة بأمثلة المحتوى الإجرامي في يناير 2009. تنقسم القائمة إلى 5 فصول: محتوى ضد العفة والأخلاق العامة، ومحتوى ضد المقدسات، ومحتوى ضد الأمن العام والسلامة، ومحتوى ضد الحكومة والمسؤولين الحكوميين، ومحتوى لجرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى بموجب القانون الجنائي.