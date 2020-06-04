إيران تفرج عن امريكي محتجز لديها منذ عامين

( المستقلة)… أفادت وكالة امريكية للانباء، اليوم الخميس، بإفراج إيران عن عنصر سابق في البحرية الأمريكية محتجز لديها منذ عامين.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن إيران أفرجت عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عام 2018.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن وايت استقل طائرة تابعة للحكومة السويسرية، فيما توجه المبعوث الخاص لشؤون إيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب، براين هوك، برفقة طبيب إلى مدينة زيورخ للقاء المفرج عنه.

ومن المقرر أن يعود وايت من زيورخ إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أمريكية.

وأكدت والدة المواطن المفرج عنه جوان وايت، أن ابنها في طريق العودة إلى وطنه، وقالت: “الكابوس انتهى”.

واحتجز وايت لدى السلطات الإيرانية في يوليو 2018 خلال زيارة للقاء امرأة تواصل معها عبر الإنترنت وأقام علاقات غرامية معها.

وحكم على الأمريكي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ونشر معلومات سرية في الإنترنت.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن إطلاق سراح وايت جاء ضمن إطار صفقة تبادل تشمل أيضا الباحث والأکاديمي الإيراني سيروس أصغري، الذي عاد إلى وطنه مؤخرا بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.