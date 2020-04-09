إيران تعلن موقفها الرسمي من تكليف مصطفى الكاظمي

( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، موقفها من تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت قناة “الميادين” في خبر عاجل، إن “وزارة الخارجية الإيرانية ترحب بتكليف مصطفى عبد اللطيف الكاظمي بتأليف الحكومة العراقية”.

وأضافت، أن “الخارجية الإيرانية تجدد استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة العراقية من أجل التغلب على مشاكل البلاد”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف اعتذاره عن هذه المهمة.

وقال الكاظمي في اول تصريح له عقب التكليف، “مع تكليفي بمهمة رئاسة الحكومة العراقية، أتعهد أمام شعبي الكريم، بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام”.( النهاية)