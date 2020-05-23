إيران تعلن تخفيفًا جديدًا لتدابير احتواء كورونا

(المستقلة)..أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تخفيفا جديدا للتدابير المتخذة لاحتواء كوفيد-19، وأكدت سيطرتها على الوباء في نحو ثلث محافظات البلاد.

وقال الرئيس حسن روحاني، في خطاب متلفز: “إن 10 من بين 31 محافظة في إيران صارت في “مرحلة الاحتواء” لفيروس كورونا المستجد، من دون أن يسميها”.

ووفقا لروحاني، سيعود جميع الموظفين الذين يعملون من المنزل إلى أماكن عملهم اعتبارا من 30 أيار. كما أعلن إعادة فتح المتاحف والمواقع التاريخية اعتبارا من الثلاثاء.

وأكد أن السلطات تدرس إعادة فتح المزارات الدينية المغلقة منذ شهرين، اعتبارا من الثلاثاء أيضا (أي عقب عطلة عيد الفطر يومي الأحد والإثنين).