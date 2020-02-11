إيران تعرض وساطة جديدة بعد مقتل الجنود الأتراك بإدلب

المستقلة / عرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، وساطة جديدة بين تركيا والنظام السوري، وذلك بعد وقت قصير من قصف النظام لقاعدة عسكرية بإدلب، وقتله عدد من الجنود الأتراك.

وقال ظريف في تغريدة نشرها بموقع “تويتر” إن “الجمهورية الإيرانية مستعدة لتسهيل ظروف الحوار بين سوريا وتركيا”، مضيفا أن “طهران تؤكد من جديد استعدادها لتيسير الحوار بين البلدين”.

وطالب ظريف بضرورة “وقف النزيف واحترام السيادة ووحدة الأراضي السورية”، مشددا على أن “التصعيد الحالي لا يخدم سوى الإرهابيين وحماتهم”، بحسب تعبيره.

يذكر أن خمسة جنود أتراك قتلوا، وأصيب آخرون في قصف للنظام السوري الاثنين، استهدف قاعدة تفتناز العسكرية شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن 5 جنود قتلوا، فيما أصيب 5 آخرين في هجوم للنظام السوري على قاعدة تفتناز التي تتواجد فيها القوات التركية شمال سوريا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، قام الجيش التركي بتحييد “101 عنصرا من قوات النظام السوري”، إضافة إلى تدمير 3 دبابات ومنصتي مدافع للنظام، وكذلك قصف 115 موقعا وطائرة مروحية للنظام.