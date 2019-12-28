إيران تعتقل 60 شخصاً بتهمة إقامة حفلة مختلطة

(المستقلة)… اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني بمدينة ”بيشوا“ الواقعة جنوب شرق العاصمة طهران، 60 شخصا بسبب إقامة حفلة مختلطة الليلة الماضية.

وذكر قائد قوات الحرس الثوري في مدينة بيشوا، صمد سلطاني، لوسائل إعلام إيرانية، السبت، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 60 شخصا لمشاركتهم في حفلة مختلطة، مضيفا أن “قوات من عناصر البسيج (قوات التعبئة) شاركت في عملية اعتقال الفتيات والشبان المشاركين في الحفلة المختلطة”.

وكشف صمد سلطاني عن ضبط مواد مخدرة في المنزل الذي كان يتخذه هؤلاء الشبان لإقامة حفلة مختلطة في جنوب شرق العاصمة طهران.

وتعتبر إيران إقامة الحفلات المختلطة جزءا من الغزو الثقافي الغربي، ويواجه المشاركون في هذه الحفلات عقوبات قاسية بين الغرامة والسجن. (النهاية)