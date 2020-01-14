إيران تعتقل عدد من الأشخاص المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

المستقلة / ممدوح سليمان / احتجزت السلطات الإيرانية عددًا من الأشخاص للتحقيق في مسؤوليتهم عن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيل، الثلاثاء، دون أن يعلن أي تفاصيل عن عدد المحتجزين على ذمة التحقيقات في القضية، “بدأ التحقيق، واعتقل العديد من الأشخاص بسبب الحادث”.

ونقلت الشبكة الأمريكية ان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ، تعمل على الوفاء بمسؤولياتها القانونية في الحادث، مضيفًا في كلمة له في العاصمة طهران، أن “الأهم من ذلك، هو أنه يجب التأكد من أن هذا الحدث لن يتكرر مرة أخرى.