إيران تطلق جائزة “الشهيد سليماني” العالمية لـ”التضحية”

المستقلة / قررت إيران إطلاق جائزة عالمية للتضحية، وأطلقت عليها اسم “الشهيد سليماني”.

وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران سعيد رضا عاملين، إن أعضاء المجلس صادقوا على إطلاق الجائزة “التي اقترحها الشهيد قاسم سليماني، وستحمل اسم الشهيد سليماني، لتقدم إلى المضحين على الصعيد الدولي”.

وأوضح عاملي أن أعضاء المجلس “وجهوا الشكر والتقدير للشعب الإيراني لمشاركته الملحمية في مراسم تشييع اللواء قاسم سليماني، والذي جاء تعبيرا عن وفاء الشعب بكل أطيافه وتعددياته القومية والثقافية لأهداف الثورة الإسلامية السامية” بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية “إرنا”.