إيران تسجل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

المستقلة / متابعة /- سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فيما سجلت أيضا قفزة قياسية في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 296273 حالة، بعد تسجيل 2667 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت سادات لاري أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك بلغ عدد المتوفين منذ تفشي الفيروس في ايران 16147 شخصا.

وأشارت المتحدثة الإيرانية في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، عدد المتعافين من الفيروس بلغ 257019 شخصا حتى الآن، بينما يوجد 3902 مصابا في وضع حرج.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و380 الفا و 122 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” فی انحاء البلاد حتى الآن.

وفي وقت سابق، حذر نائب وزير الصحة الإيراني من خطورة وضع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقال إن إيران “كلها تقريبا في المستوى الأحمر”، وهو أعلى مستوى على مقياس إيران لخطر تفشي الفيروس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن إيراج حريرجي قوله: “البلاد كلها تقريبا في المستوى الأحمر من الإصابات بكورونا (…) والوضع ليس جيدا على الإطلاق”.