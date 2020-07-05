إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات منذ تفشي كورونا

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، 163 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في شباط/فبراير.

وسُجّل العدد القياسي السابق، الاثنين، وبلغ 162 وفاة. وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية قولها إنه تم تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 240438.

كما أعلنت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 11571.

كانت قناة “إيران إنترناشيونال” قد ذكرت أنها حصلت على وثيقة اختفاء 11 ألف عيّنة اختبار كورونا في الأهواز، جنوب غربي إيران.

وتُظهر الوثيقة أنه رغم إنكار السلطات ونفي مسؤولي الصحة، فقد تم رفع دعوى قضائية سرية لاختفاء عينات اختبار كورونا في الأهواز.

يُذكر أنه كان قد تم إعلان الوضع الأحمر فيما يتعلق بانتشار كورونا في محافظة الأهواز منذ عدّة أسابيع. (النهاية)