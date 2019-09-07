إيران تحتجز سفينة بطاقمها في الخليج.. وتتهمها بتهريب وقود

(المستقلة).. قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن خفر السواحل الإيراني احتجز سفينة في الخليج، مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، لقيامها بتهريب الوقود.

وأضافت الوكالة أن السفينة كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل.

وكان قائد خفر السواحل في محافظة هرمزكان الإيرانية أكد ضبط سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة “سيريك” المطلة على بحر عمان والواقعة جنوب شرقي إيران، زاعما أنها تقوم بتهريب الوقود الإيراني.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن “اعتقال 12 شخصاً من الجنسية الفلبينية، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة”.

وسبق أن احتجزت إيران سفنا في الخليج، بذريعة أنها تُستخدم في تهريب النفط.

المصدر : سكاي نيوز