إيران تؤكد إنها احتجزت سفينة إماراتية وطاقمها يوم الاثنين

المستقلة / متابعة /- قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس إن طهران احتجزت سفينة مسجلة في دولة الإمارات دخلت مياهها الإقليمية هذا الأسبوع، وأضافت أن خفر السواحل الإماراتي قتل صيادين إيرانيين اثنين في اليوم نفسه.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اتفاق الأسبوع الماضي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، عدو إيران اللدود.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان وزارة الخارجية قوله ”يوم الاثنين، احتجز حرس الحدود الإيراني سفينة إماراتية وطاقمها بسبب إبحار غير مشروع في مياهنا الإقليمية“.

وأضاف ”في نفس اليوم قتل خفر السواحل الإماراتي بالرصاص اثنين من الصيادين الإيرانيين واحتجز زورقا“.

وأضاف البيان أن الإمارات اعتذرت عن الحادث وأن إيران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي في طهران بعد الواقعة للمطالبة بالإفراج عن الصيادين والقارب المحتجز.