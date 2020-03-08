إيران : أميركا تحاربنا بـ كورونا وتمنع إيصال المساعدات

وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية: “لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا، من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لاعتبارات إنسانية، لقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

جاء ذلك، بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة لمواجهة انتشار كورونا، موضحا أن واشنطن تقدمت بهذا العرض من خلال السفارة السويسرية في طهران.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا العرض بـ”المضحك”، وأنه لا يمثل سوى “لعبة سياسية”، كما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة إلى رفع ما وصفه بالعقوبات على واردات الدواء إلى البلاد لإثبات جديتها في إبداء استعدادها المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.