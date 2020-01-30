إيرادات “الفلوس”لـ تامر حسني تصل إلى 338 مليون جنية فى مصر والوطن العربى

المستقلة/ منى شعلان/ حقق فيلم “الفلوس” للفنان تامر حسني ، إيرادات غير مسبوقة فى مصر وفى الوطن العربى ، بعد مرور 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائى.

حيث وصلت إيرادات الفيلم داخل مصر إلى 37 مليون 266 ألف 992 جنيه، وبلغت أمس الأربعاء، 475 ألف جنيه ليحتل المركز الثاني في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف العام.

كما وصلت إيرادات الفيلم فى الدول العربية إلى 230 مليون تقريبا ، وبلغت الإيرادات فى المملكة العربية السعودية فقط 70 مليون جنية ، لتصل إجمالى الإيرادات إلى 338 مليون جنية تقريبا.

حيث صرحت شركة نجوم نون بالسعودية وهي الشركة المسئولة عن توزيع فيلم “الفلوس” للفنان تامر حسني بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي الإيرادات بلغت 70 مليون جنية مصري، ويعتبر هذا الرقم أعلي رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية.

وعلق الفنان تامر حسني ، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: ” شكراً شركة نون على شهادتكم الغالية العظيمة حقا أنتم شركة محترمة و الشرف لي أنا في تعاوننا الحالي و يشرفني استمرار التعاون، ربنا يوفقكم و يوفقنا جميعاً يا رب و شكراً من كل قلبي جداً جدا. شكراً للشعب السعودي الراقي الغالي”.

ومن المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تم توزيع فيلم “الفلوس” في بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكيه وكندا.

تدور أحداث فيلم “الفلوس” حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس” يشارك في بطولتة بجانب تامر حسني كل من زينة وخالد الصاوي والتونسية عائشة بن أحمد، مع ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف ومنهم أحمد السقا ومي عز الدين ، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.