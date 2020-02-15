إيان بورترفيلد.. أول مدرب مقال من الدوري الإنجليزي الممتاز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يوافق اليوم 15 فبراير/شباط، ذكرى أول إقالة لمدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انطلاقه بالشكل الحالي عام 1992، وهو المدرب الوحيد الذي تمت إقالته في نسخة 1992-1993 من البطولة.

من هو إيان بورترفيلد؟:

المدرب الإنجليزي السابق يمتلك مسيرة كلاعب كرة قدم امتدت لـ15 عاما مع عدة أندية بريطانية، لكن لم يحقق الكثير من النجاحات، وبدأ مسيرته التدريبية عام 1979 مع روترهام يونايتد الإنجليزي.

وعمل بورترفيلد كمدرب مساعد في تشيلسي بموسم 1988-1989، حين كان الفريق في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وعاد بورترفيلد إلى تشيلسي كمدير فني في موسم 1991-1992، وقاد الفريق لاحتلال المركز الـ14 في ترتيب آخر موسم بالدوري الإنجليزي قبل بداية حقبة الدوري الممتاز «البريمييرليج».

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وأقيل بورترفيلد بعد يومين من الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 0-1 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المذكور، حيث تسببت هذه الخسارة في تراجع الفريق اللندني إلى المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وكان بورترفيلد قد قاد تشيلسي في 67 مباراة بمختلف المسابقات على مدار ما يقرب العامين، فاز في 20 منها وتعادل في 24 وخسر 23.

وبعد إقالة بورترفيلد، قرر تشيلسي تعيين ديفيد ويب كمدرب مؤقت، وقاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز الـ11 بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة من 42 مباراة.

مرحلة ما بعد تشيلسي:

تولى بورترفيلد تدريب منتخب زامبيا في صيف 1993، وتم تكليفه بمهمة إعادة بناء منتخب «الرصاصات النحاسية» في أعقاب حادث الطائرة الشهير، الذي أودى بحياة العديد من أكثر اللاعبين موهبة في البلاد.

وقاد المدير الفني الإنجليزي منتخب زامبيا للحصول على وصافة كأس الأمم الأفريقية 1994، وتولى بعدها عدة منتخبات هي زيمبابوي وعمان وترينداد وتوباجو وأخيرا أرمينيا، محطته الأخيرة كمدرب.

توفى بورترفيلد عام 2007 عن عمر 61 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون.