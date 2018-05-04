إياد السامرائي: على السياسيين مصارحة جمهورهم عسى ان يغطي ذلك على التقصير

(المستقلة).. دعا الامين تلعام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي السياسيين العراقيين الى ان يكونوا صريحين مع جمهورهم عسى ان يغطي ذلك على تقصيرهم.

وقال السامرائي في مقال قصير تحت عنوان (كتابات على ابواب الانتخابات) ان الانتخابات الحالية اظهرت و”لأول مرة” “قائمتان يمكن تسميتها بانهما “عابرتان للطائفية ” ، وتتمتع كل منهما بثقل نسبي ، وهما قائمتا النصر والوطنية”.

واشار الى ان القائمتين “لو نجحتا بالدخول في تحالف مباشرة بعد الانتخابات لأحدثت تغييرا نوعياً في مسار العمل السياسي في العراق” ، مستدركا بأنه يعتقد ” ان ذلك لن يتحقق ، اذ كل منهما تتعرض لضغوط واعتبارات شخصية تجعلها لا تستطيع تحقيق ذلك”.

واوضح ان “القائمة الوطنية برئاسة اياد علاوي جُربت اكثر من مرة، ومن حق المواطن العراقي ان يتساءل ماذا قدمت ؟ ومن الواجب ان تجيب”.

اما بالنسبة لقائمة النصر ،فذكر السامرائي ان رئيسها حيدر العبادي ” اراد ان لا يجعلها قائمة حزبية بل تجمع لأشخاص اختارهم بنفسه”، مبينا ان “من حق المواطن العراقي كذلك ان يتساءل : هل ستنجح في ان تحقق ما لم يحققه الاخرون ، وهل ستصمد وتبقى متماسكة ؟ وهي اسئلة لا يستطيع احد الاجابة عليها ، لأنه لم يحصل ان القيادات تعترف انها اخطأت او قصرت”.

وطلب السامرائي ان لا يعد ما يقوله “انحياز لغيرها “، مؤكدا ان الآخرين “ليسوا بأفضل حالا”.

ونصح كل سياسي عراقي “ان يكون صريحا مع جمهوره فالنجاة في الصدق ، وعسى ان يغطي صدقه على تقصيره”.