إنكاس تطلق سلسلة عربات مدرعة لفرق التدخل السريع

(المستقلة).. استناداً إلى الطلب الكبير على العربات المدرعة غير العسكرية من قبل وحدات التدخل السريع “سوات” الدولية، قرّر ولوجبيخون ماكسوموف، الرئيس التنفيذي لشركة “إنكاس للمركبات” المساهمة في مهام الإنقاذ بقطاع إنفاذ القانون. ويدعم هذا القرار مهمة “إنكاس” المتمثلة في “إنقاذ الأرواح” من خلال تطوير وتجميع العربات المدرعة.

وبناءً على ذلك، أصر الرئيس التنفيذي لشركة “إينكاس” على أن يقوم المهندسون المقيمون بإعادة النظر في تصميم “تايتان دي إس” وإيجاد نسخة مخصصة منها لوحدات التدخل السريع، لتلبية متطلبات تلك الوحدات. وبالإضافة إلى ذلك، شجّع التعاون القائم مع العديد من وكالات إنفاذ القانون شركة “إنكاس”، وهي شركة مصنعة للمركبات المدرعة تتخذ من دبي مقراً لها، على الاستثمار في إطلاق سلسلة من الطرازات الجديدة كلّياً التي تخضع حالياً لعمليات التصميم والاختبار.

وفي هذا السياق، قال ماكسوموف: “قمنا بتوسيع المنشآت بما يصل إلى 157,000 قدم مربع لنتمكّن من استيعاب وفصل عمليات إنتاج عربات الإنقاذ المدرعة. في العام المقبل، سيتم طرح سلسلة سيارات وحدات التدخل السريع ذات العلامات التجارية الجديدة في الأسواق، ونحن متحمسون للغاية لهذا الأمر”.

وسيتم عرض نسخة وحدات التدخل السريع من “تايتان دي إس” في نوفمبر بمنتدى الأمن العالمي في أبوظبي وبمعرض دبي الدولي للسيارات.

وتُعدّ شركة “إنكاس للمركبات” المحدودة شركة رائدة عالمياً في إنتاج المركبات المدرعة عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتتخذ الشركة من دبي بالإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ عام 2012. وتتضمن حافظة الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المصممة خصيصاً، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المدرعة الفاخرة، وسيارات السيدان المدرعة، والحافلات المدرعة، وأبرزها ناقلات الجند المدرّعة، وسيارات نقل الأموال المدرعة، ومجموعة من المركبات ذات الأغراض الخاصة، التي تستخدم من قبل الحكومات والجيوش الوطنية، وشركات الأمن الخاصة، وكبار الشخصيات، والمنظمات الدولية.

*المصدر: “ايتوس واير”