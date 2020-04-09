المستقلة .. كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفأ” أحد ضيوف الظاهرة البرازيلية رونالدو في البث المباشر على انستاجرام ليلة أمس.

تشارك إنفانتينو الحديث مع نجم ريال مدريد والإنتر السابق، وتطرق بشكلٍ مُخصص عن الوضع الحالي لكرة القدم العالمية في ظل تفشي وباء كورونا.

واعترف إنفانتينو بصعوبة الوضع بسبب موت الكثير من الناس، وأوضح أن الأرقام في إيطاليا تنخفض فقط بسبب أن الناس بدأوا بالتزام التعليمات والبقاء في المنزل مؤخراً.

إنفانتينو: عودة كرة القدم ما بين يوليو وأغسطس

وعن موعد عودة كرة القدم التقريبي قال : “بكل تأكيد نريد عودة كرة القدم..لكن من الواضح أن الصحة هي الأولوية اليوم..وعلينا الالتزام بالتعليمات والالتزام بابتعاد المسافات وهذه مسألة احترام الأولئك الذين يعانون وهم المرضى الأبطال والأطباء.. هذه الأزمة أوضحت مدى عالمية العالم وأيضاً كرة القدم، فنحن نتأثر بأي شىء يحدث به..وعندما تعود الحياة إلى ما كانت عليه من قبل يجب أن تلعب كرة القدم دوراً مهماً”.

و أجاب عن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين بقوله : “طالما هناك خطر وطالما أن هناك بشر معرضين للخطر فلن نعود للعب..سنعود للعب عندما يتعافى الجميع ونصبح بأمان..لا يمكنني أن أحدد موعداً يمكننا به إعادة المنافسات..لا أعرف، ولكن ربما في يوليو أو أغسطس”.

واختتم حديثه بقوله : “ليس علينا أن نضع أي ضغط على أنفسنا ونحن بحاجة لفهم الوضع والتحدث إلى بعضنا البعض والاستعداد..وعندما تخبرنا الحكومات أنه يمكننا القيام بذلك سنكون جاهزين..لكن ليس من العدل في ظل معاناة الكثيرين أن نقول أننا نريد اللعب في أقرب وقت ممكن..سنلعب عندما نستطيع”.