إنطلاق عملية خاصة لتحرير “سجاد العراقي” من ثلاث اجهزة مع طيران الجيش

المستقلة/- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن إطلاق عملية خاصة لتحرير ناشط اُختطف على يد مسلحين في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر بيان للخلية وتلقته (المستقلة) “انطلقت اليوم الثلاثاء وحدات (أفواج من جهاز مكافحة الارهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) والقاء القبض على الخاطفين.

وأضاف أن الواجب يشمل الواجب مناطق (ام الغزلان، ناحية الدواية، الشديد، العبيد، العكيكه، الهصاصره وسيد دخيل) بالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان، ويأتي هذا الواجب بإسناد طيران الجيش”.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل السبت تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.

ووجه الكاظمي امس الاثنين بإرسال قوة خاصة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش للبحث عن الناشط سجاد العراقي وتحريره. (النهاية)